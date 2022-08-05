معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات الطلاب.. هدفها التوعية بمكافحة الفساد

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التي أقيمت على هامش فوج التوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وأكد «همام»، حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بينهم، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي.

نتائج دوري الأنشطة

وجاءت نتيجة الدوري كالتالي:

فاز بالمركز الأول كلا من جامعات «عين شمس - أسيوط- كفر الشيخ - قناة السويس - مدينة السادات»، بينما المركز الثاني من نصيب جامعات «التعليم العالي- القاهرة- طنطا- السويس».

وجاءت نتيجة المعلومات العامة كالتالي: فاز بالمركز الأول جامعتي الفيوم وجنوب الوادي، وكان المركز الثاني من نصيب جامعات «حلوان، ودمنهور، وبنى سويف»، كما حصلت على المركز الثالث «التعليم العالي، والمنيا، وبنها، وأسيوط، والأزهر».

نتيجة مسابقة تنس الطاولة

فاز بالمركز الأول محمد إبراهيم من التعليم العالي، والمركز الثاني محمود عادل جامعة الأقصر، بينما حصلت على المركز الأول تنس طاولة طالبات، الزهراء عصام جامعة الأزهر، والمركز الثانى فازت به أميرة حمدى جامعة المنوفية.

نتيجة ضربات ترجيح كرة القدم

حصل على المركز الأول جامعة الفيوم والثاني جامعة جنوب الوادى، بينما حصل على المركز الثالث جامعة دمياط، وكانت نتيجة ركلات ترجيح يد طالبات كالتالي:

المركز الأول جامعة كفر الشيخ، والثاني جامعة دمنهور بينما المركز الثالث جامعة المنيا.

نتيجة الوثب

حصل على المركز الأول، الطالب عبد العال حميد جامعة الأقصر، والثاني محمد رضا جامعة كفر الشيخ، والثالث أحمد محمد عبد الكريم التعليم العالي.

أما نتيجة الوثب طالبات، فحصلت على المركز الأول شيماء أحمد جامعة دمنهور، والمركز الثانى حصلت عليه نورهان محمد جامعة الفيوم، والثالث أميرة حمدي جامعة المنوفية.

نتيجة مسابقة العدو 25 مترا

حصل على المركز الأول محمد رضا جامعة كفر الشيخ، والمركز الثاني منصور هاشم جامعة أسوان، والثالث من نصيب أحمد محمد جامعة الفيوم، وجاءت نتيجة مسابقة العدو طالبات كالتالي:

حصلت على المركز الأول دنيا مي إمام جامعة عين شمس، والثاني لؤي العربي جامعة بورسعيد، والمركز الثالث منة الله محمود جامعة الفيوم.

نتيجة مسابقة الشطرنج

حصل على المركز الأول طالبات، لؤى العربي جامعة بورسعيد، والمركز الثاني منار على يونس جامعة أسيوط، كما فاز بالمركز الأول للطلاب، عبد الرحمن محمد جامعة المنوفية، والثاني نصر إبراهيم جامعة دمياط، والثالث أحمد محمد التعليم العالي.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقات من أحمد عبد الله جامعة كفر الشيخ، سلامة محمد التعليم العالي، ريم عصام جامعة بورسعيد، محمد عاطف التعليم العالي، أحمد قيس جامعة سوهاج، محمود عبد العزيز جامعة دمنهور.