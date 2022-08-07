رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

محمد محسن يسافر بجمهوره لأغاني الزمن الجميل في مهرجان المسرح الروماني

كتب:

أبانوب رجائي
10:54 م | الأحد 07 أغسطس 2022
محمد محسن

محمد محسن

تجمَّلت سماء مدينة الإسكندرية بمجموعة من الغنائيات الخالدة، حيث واصل مهرجان المسرح الروماني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، تقديم رسالته السامية وتنفيذ استرتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون الجادة بين جموع المصريين لإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان.

محسن يقدم باقة من الأغاني

ووسط تفاعل الجمهور وبصوت ينتمي إلى زمن الفن الجميل، اصطحب المطرب محمد محسن الجميع في رحلة إلى عالم الطرب، وقدم باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية، إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة كان منها «أهو ده اللي صار، حبات الندى، أنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، حضنك حياة، أغار من قلبي، التحفجية (الحشاشين)، سالمة يا سلامة، في قلبي مكان، فوضت أمري، اسلمي يا مصر، وحياتك يا حبيبي يا غنوة مبتكملش وغيرها نشبه لإيه وبرغم ان الكلام ع الحب».

اقرأ المزيد:

برنامج حفل محمد محسن في المهرجان الصيفي بالإسكندرية وسعر التذكرة

محمد محسن يحتفل بعيد زواجه السادس من هبة مجدي: حبيبة الروح

محمد محسن وهبة مجدي في «نجوم السماء»: تحيا مصر وبلدنا حلوة من فوق

محمد محسن عقب قفزه مع هبة مجدي من الطائرة: تحيا مصر وبلدنا حلوة من فوق
بقلم أبانوب رجائي