محمد محسن يسافر بجمهوره لأغاني الزمن الجميل في مهرجان المسرح الروماني

تجمَّلت سماء مدينة الإسكندرية بمجموعة من الغنائيات الخالدة، حيث واصل مهرجان المسرح الروماني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، تقديم رسالته السامية وتنفيذ استرتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون الجادة بين جموع المصريين لإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان.

محسن يقدم باقة من الأغاني

ووسط تفاعل الجمهور وبصوت ينتمي إلى زمن الفن الجميل، اصطحب المطرب محمد محسن الجميع في رحلة إلى عالم الطرب، وقدم باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية، إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة كان منها «أهو ده اللي صار، حبات الندى، أنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، حضنك حياة، أغار من قلبي، التحفجية (الحشاشين)، سالمة يا سلامة، في قلبي مكان، فوضت أمري، اسلمي يا مصر، وحياتك يا حبيبي يا غنوة مبتكملش وغيرها نشبه لإيه وبرغم ان الكلام ع الحب».