برنامج حفل محمد محسن في المهرجان الصيفي بالإسكندرية وسعر التذكرة

يحيي الفنان محمد محسن، حفلا غنائيا في الثامنة من مساء الأحد المقبل 7 أغسطس الجاري، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس.

ويعد حفل محمد محسن في المهرجان الصيفي بالإسكندرية أحد أبرز حفلات مهرجان المسرح الروماني الذي يعود بعد عامين من التوقف بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يجعل عدد كبير من أبناء الإسكندرية يتساءلون عن برنامج الحفل وسعر التذكرة.

برنامج حفل محمد محسن في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة المعلومات عن حفل محمد محسن في المهرجان الصيفي بالإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته دار الأوبرا المصرية المسؤولة عن تنظيم المهرجان الصيفي.

ويقدم محمد محسن خلال حفل يوم الأحد المقبل في المهرجان الصيفي بالإسكندرية، باقة من أجمل الأغاني التراثية بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المعاصرة، حيث أنه فنان اتخذ الغناء العربي التراثي طريقا له.

أسعار التذاكر وطريقة الحجز

وتبلغ قيمة تذكرة حفل محمد محسن في المهرجان الصيفي بالإسكندرية، 210 جنيهات، يتم حجز التذاكر إلكترونيا عبر الموقع الرسمي أو من خلال منفذ البيع في دار أوبرا الإسكندرية سيد درويش.

الفنان محمد محسن

يذكر أن الفنان محمد محسن ولد بالجيزة، حيث تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أصدر ألبومه الأول «اللف في شوارعك» في عام 2012 وترشح عنه لجائزة جوردون أوردز، كما خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل «زى الورد» كما شارك في بطولة مسرحية «ليلة من ألف ليلة» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.