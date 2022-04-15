محمد محسن عقب قفزه مع هبة مجدي من الطائرة: تحيا مصر وبلدنا حلوة من فوق

قالت الفنان هبة مجدي إنها لم تخض تجربة «سكاي دايفينج» من قبل، وأكبر تجربة كانت بالنسبة لها طوال حياتها كانت التمثيل، «في حد ذاته التمثيل تجربة مختلفة ومغامرة وكل دور مختلف عن طبيعتي وشخصيتي، وده تجربة بستمتع بها».

شيريهان مثلي الأعلى ونفسي أعمل فوازير

وأضافت هبة مجدي، خلال استضافتها مع زوجها الفنان محمد محسن في برنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن مثلها الأعلى الفنانة شيريهان، مبدية رغبتها في عمل فوازير أو فيلم استعراضي.

بخوض مغامرة في الغناء

من جانبه قال الفنان محمد محسن إنه خاض مغامرات في التمثيل والمسرح من قبل، لكنه يرغب في المغامرة في الغناء أكثر من التمثيل والمسرح.

مصر جميلة من فوق

وقال الفنان محمد محسن عقب قفزه من ارتفاع 14 ألف قدم من فوق سماء الأقصر: «تحيا مصر والله، مصر جميلة من فوق، أنا عاوز أطلع فوق تاني، شوفنا طريق الكباش من فوق حاجة تحفة كأني عصفورة طايرة في الهواء مفيش أحلى من عيشة الحرية زي الطيور».

فخور إني مصري

وتابع: «المنظر اللي شوفناه فوق بيخلينا فخورين إننا مصريين، وفخور إن ولادي مصريين».

من جانبها قالت الفنانة هبة مجدي عقب قفزها من ارتفاع 14 ألف متر: «بحبك يا محمد ويا دهب».