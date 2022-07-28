محمد محسن يحتفل بعيد زواجه السادس من هبة مجدي: حبيبة الروح

احتفل الفنان محمد محسن، بعيد زواجه السادس من الفنانة هبة مجدي، الذي يتزامن مع عيد ميلادها أيضًا، واصفًا إياها بـ«حبيبة الروح».

ونشر محمد محسن صورة برفقتها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «عيد جوازنا السادس، وعيد ميلاد حبيبة الروح هبة.. يا رب بارك في السنين الجاية واحفظ دهب وموسى».

كما احتفلت الفنانة هبة مجدي، بعيد زواجها السادس من الفنان محمد محسن، داعية الله أنّ يبارك لهما في السنوات المُقبلة، وأنّ يحفظ لها أبناءها «دهب وموسى».

ونشرت هبة مجدي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد محسن، خلال قضاءهما العطلة الصيفية، حيث علقت عليها بقولها: «عيد الزواج السادس.. يارب بارك لي في السنوات المُقبلة واحفظ دهب وموسى».

«المسرح القومي» شاهد على قصة حب محمد محسن وهبة مجدي

وكانت هبة مجدي أعلن خطبتها من محمد محسن، من داخل المسرح القومي، حيث كان يُشاركان في تقديم مسرحية «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان يحيى الفخراني، عام 2015، ونشأت قصة الحب بينهما من كواليس هذا العرض المسرحي.

وتعرّف محمد محسن، على هبة مجدي، لأول مرة، على هامش مهرجان الأردن عام 2012، ليتعرف بعدها على والدها، إذ قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة «فوجئت بحديثه مع والدي عن موضوع الخطوبة.. كنت فاهمة من الأول إنه هيخطبني».

هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد مولودها الجديد بعد أسابيع

ورُزقت هبة مجدي، بمولودها «موسى» في شهر سبتمبر الماضي، حيث توقع البعض آنذاك، بأنها أطلقت هذا الاسم على مولودها الجديد، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل «موسى» بطولة الفنان محمد رمضان، عام 2021، إلا أنها التزمت الصمت آنذاك هي وزوجها، الذي اكتفى بإعلان الخبر فقط، بقوله: «الحمد لله حمداً كثيرًا.. موسى محمد محسن.. يارب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعا.. 20 سبتمبر 2021».