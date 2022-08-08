إشادات عربية ودولية بنجاح جهود مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة: «دورها حاسم»

بدأت الإشادات العربية والدولية تتوالى إزاء جهود مصر لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي تؤكد الدور القيادي للقاهرة تجاه القضية الفلسطينية.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:30 بتوقيت فلسطين، بعد اتصالات مكثفة أجرتها مصر وتكللت بالنجاح.

عباس: نثمن جهود السيسي المتواصلة لنصرة فلسطين

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدا أن الجهود المصرية تسهم في تهدئة الأوضاع ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأجرت مصر على مدار الساعات الماضية، اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط إشادات فلسطينية بما تقوم به القاهرة لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي والأمم المتحدة يثمنان جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

ومن جهته، ثمن البرلمان العربي، جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة إكسترا نيوز.

وبدوره، أثنى نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على دور مصر الحاسم في وقف إطلاق النار بغزة.

نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأفاد مصدر مسؤول بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت اتصالاتها مع جميع الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات دعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين، والعاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأكد المصدر أن مصر تبذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله إلى المستشفى للعلاج، وكذا الإفراج عن بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.