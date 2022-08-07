البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

ثمَّن البرلمان العربي جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رحب بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثمّن الرئيس الفلسطيني جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، مؤكدًا أن الجهود المصرية تسهم في تهدئة الأوضاع، ورفع المعاناة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.