عميد آداب الإسكندرية: لا وجود لـ«كليات القمة».. الجميع يمكنه التفوق بعد الثانوية

أكد الدكتور هاني الخميس، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية أنه يرفض إطلاق مصطلح كليات القمة على بعض الكليات، إذ يعني هذا وجود كليات قاع، وهو أمر غير صحيح، وإنما توجد كليات مختلفة وفقا للتخصصات، «بالدليل أنه من الممكن الالتحاق بكلية الحقوق وأن يصبح الخريج وكيلا للنيابة فهل هذا يعني قاع؟!»

عميد آداب الإسكندرية يضع قواعد التفوق

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أن أي طالب يمكنه التفوق في أي كلية شرط دخول التخصص الأقرب إلى ميوله بالإضافة إلى الاجتهاد والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وأن يكون لديه هدف محدد إذ كان التعيين الجامعي أو الانطلاق إلى سوق العمل.

وأوضح أن تجربته الشخصية مثال لكل طالب، حيث كان يرغب الالتحاق بكلية السياحة والفنادق ولم يحدث ذلك نظرا لحصوله على 79% في الثانوية العامة، ما تبعه الالتحاق بكلية الآداب حيث مر على عدد من الأقسام إلى أن استقر به الأمر في قسم الاجتماع الذي تفوق فيه وحصل على تقدير جيد جدا تراكمي.

من الثانوية العامة إلى عمادة كلية الآداب

وأكد أنه كطالب في التسعينيات من القرن الماضي، اعتمد على ذاته في المذاكرة وحضور المحاضرات وتلخيصها بذاته دون الاعتماد على ملخصات أخرى، وهو الأمر المعتاد حينها: «انا خريج دفعة 1995 ووقتها مكانش فيه ملخصات المكتبات زي دلوقتي لكن كان متعارف إن كل واحد يلخص مادة ويبدلها مع صديقه، لكني أدركت أن التفوق من إني أذاكر كل شيء لنفسي والحمد لله هذا ما حدث».

ولفت إلى أن الوصول إلى عمادة الكلية كان توفيقا من الله، حيث إنه فور ترقيته إلى درجة الأستاذ أصبح رئيس قسم ثم وكيل الكلية لخدمة المجتمع وبعدها وكيلا للشؤون العليا ثم عميدا للكلية، مؤكدا أن كل الكليات تصل بخريجيها إلى النجاح والقمة شرط أن يجتهد الطالب.