بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. توقعات بدخول 59 كلية بمجموع 60%

الحصول على مجموع بين 60% وحتى 66% في نتيجة الثانوية العامة 2022، قد يسبب أزمة لدى البعض خوفًا من عدم الالتحاق بكلية في تنسيق الجامعات هذا العام، وتحديدًا طلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون لدخول كليات القمة في تلك الشعبة، إلا أنه بالرجوع لتنسيق العام الماضي 2020، قد يلتحق الطلاب بعدد من الجامعات الحكومية.

ووفقا لتنسيق 2021، نوضح في التقرير التالي أبرز الكليات التي تستقبل الطلاب ممن حصلوا على مجموع 60 وحتى 66% بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أمس السبت، على النحو التالي:

معاهد قبلت الطلاب بمجموع 60% و66%

- حقوق أسيوط.

تربية (طفولة) جنوب الوادي.

- تربية (طفولة) عين شمس.

- حقوق الإسكندرية.

- آداب حلوان.

- دار العلوم انتساب موجه الفيوم.

- زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم.

- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

- حقوق بور سعيد.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم.

- فنى تمريض كفر الشيخ.

- المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر.

- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

- تربية نوعية جنوب الوادي.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.

- تربية مدينة السادات رياضة.

- تربية نوعية أسيوط.

- أداب بور سعيد.

- آداب و علوم إنسانية السويس.

- تربية دمنهور رياضة.

- سياحة وفنادق الإسكندرية.

- آداب جنوب الوادي.

- تربية بنات عين شمس رياضة.

- آداب علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.

- آداب بني سويف.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية.

- آداب أسوان.

- آداب دمياط.

- حقوق حلوان.

- حقوق المنصورة.

- آداب بنات عين شمس.

- دار العلوم انتساب موجه المنيا.

- آداب انتساب موجه الإسكندرية.

- اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم.

- تربية المنيا رياضة.

- حقوق بنها.

- آداب انتساب موجه الزقازيق.

- آداب المنيا.

- آداب انتساب موجه المنصورة.

- تربية نوعية القاهرة.

- أقتصاد منزلى بنات عين شمس.

- تربية (طفولة) سوهاج.

- آداب أسيوط.

- آداب الوادي الجديد.

- حقوق المنوفية بشبين الكوم.

- آداب انتساب موجه جامعة القاهرة.

- آداب انتساب موجه بنها.

- دار العلوم انتساب موجه أسوان.

- حقوق مدينة السادات.

- حقوق كفرالشيخ.

- آداب انتساب موجه عين شمس.

- العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

- تربية جنوب الوادي رياضة.

- حقوق انتساب موجه بني سويف.

- حقوق انتساب موجه القاهرة.

- آداب انتساب موجه دمنهور.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.