بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. كيف تبلغ عن الكيانات الوهمية؟

البحث بشكل عشوائي عن الكليات والمعاهد المختلفة للالتحاق بهاـ عقب ظهور نتيجة الثاوية العامة 2022 أمس السبت، قد يقود البعض للوقوع في «فخ» بعض المؤسسات التعليمية الوهمية التي صنّفتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّها خارج قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبلها.

ووفق المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهناك قناة للإبلاغ عن الكليات والمعاهد الوهمية، نوضحها من خلال التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

كيفية الإبلاغ عن الكليات والمعاهد الوهمية

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إحدى قنوات التواصل التي يمكن من خلالها استقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية، من خلال إرسال بيانات تلك الكليات أو المعاهد على البريد الإلكتروني esec_mohe@yahoo.com.

ومن جهته أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، أنّ الوزارة كشفت عن قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ الهدف من الإعلان مساعدة الطلاب كي لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، متابعا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، والتنسيق مع المحافظين لإغلاق الكيانات الوهمية بشكل فوري.

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية فى مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة سيناء.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة النهضة ببنى سويف.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة بدر.

- جامعة حورس.

- جامعة المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.