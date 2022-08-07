تعرف على نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتيجة 2022

نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتيجة 2022، يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الفرق بين نسبة نجاح العام الحالي والعام الماضي، من أجل التوصل لمؤشرات تنسيق الجامعات للعام الجاري بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتيجة 2022

وبالبحث عن نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتيجة 2022، يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة مؤشرات تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، إذا جاءت نسبة نجاح 2022 للطلاب الذين أدوا الامتحانات 75.04% بزيادة 1% عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021، التي سجلت 74%.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021

وشهد أول عام للتصحيح الإلكتروني لامتحانات نتيحة الثانوية العامة نسبة نجاح 74%، إذ سجلت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76% والشعبة الأدبية 70% وذلك عن عام 2021، وهو العام الذي شهد تحويل 582 طالبًا للنيابة العامة بسبب الغش من بين 582 ألفًا و96 طالبًا أدوا الامتحانات.

نسبة النجاح في الثانوية الأعوام الماضية من 2017 حتى 2020

- نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2017 سجلت 72%.

- نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2018 سجلت 74%.

- نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2019 سجلت 78%.

- نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2020 سجلت 81%.

تجدر الإشارة إلى عام 2017 هو أول عام لاستخدام التابلت، في حين أن عام 2020 كان عام الكورونا، في حين أن عام 2021 هو أول عام يتم فيه التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.