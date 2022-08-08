إصابة طالب بكسر بالجمجمة ونزيف في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

أصيب طالب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف ودخل في غيبوبة، إثر انقلاب دراجة بخارية بناحية مركز طما، شمال محافظة سوهاج، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، بانقلاب دراجة نارية، وإصابة قائدها.

كسر في الجمجمة

وتبين وصول «دوماديوس م ك»، 14 سنة، طالب، إلى المستشفى المركزي، ويقيم دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأذن وغيبوبة، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأفادت والدته «نجلاء ن م»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء قيادة نجلها دراجة بخارية بذات الناحية اختل مقود القياده بيده، ما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابته، ونفت الشبهة الجنائية. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

مصرع موظف في انقلاب دراجة نارية

وفي سياق آخر، لقي موظف بناحية دائرة مركز ومدينة البلينا شمال محافظة سوهاج، مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية يقودها، بقرية الساحل قبلي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول «ح. م. ح»، 52 سنة، موظف، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء حادث دراجة بخارية.