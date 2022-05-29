حوادث سوهاج في 24 ساعة.. مشاجرة على ملكية أرض وتسمم شاب وضبط مستريح جديد

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث متفرقة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مستريح جديد استولى على 4.5 مليون جنيه بمركز المنشاة من 9 مواطنين، وإصابة شاب بلدغة عقرب ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي، بالإضافة لمشاجرة بين أبناء عمومة في مركز طما حول ملكية أرض زراعية.

مستريح جديد استولى على أكثر من 4 ملايين جنيه

في الواقعة الأولى، تلقى مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بلاغ من شخص يدعى «هاني م د م»، 48 عاما، مدرس ويقيم بندر جرجا، و8 أشخاص آخرين بتضررهم من المدعو «خالد خ ا ع ا»، 49 عاما، صاحب شركة للمقاولات، ويقيم بدائرة مركز المنشأة، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين و400 ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تسمم شاب بلدغ عقرب ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي

وفي الواقعة الثانية، استقبل مستشفى طهطا العام، شابا يدعى «كريم ج ع»، 30 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مصابا بحالة إعياء، وادعاء لدغ عقرب، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد نجل عمومته المدعو «محمد م ع ص»، 24 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد المذكور أمام منزله لدغه عقرب مما نتج عنه إصابته.

مشاجرة بين أبناء عمومة حول ملكية أرض زراعية

وفي الواقعة الثالثة، تبلغ لمركز طما بمحافظة سوهاج من المدعو «كمال م ع م»، 43 عاما، ويقيم بمحافظة القاهرة وله محل إقامة آخر دائرة المركز، بتضرره من نجل عمه المدعو «عبد الحميد م ع م»، 21 عاما، عامل زراعي ويقيم بذات الناحية، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث، وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.