حوادث سوهاج في 24 ساعة: مصرع شخص وغرق طالب وربة منزل

شهدت محافظة سوهاج، خلال 24 ساعة الماضية، حوادث متفرقة ومتنوعة، وأبرزها مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بسوهاج، والتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل.

مصرع شخص

وجاءت الواقعة الأولى عندما لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة نجع حمادي، ناحية دائرة مركز مركز طهطا، شمال سوهاج.

غرق طالب

وجاءت الواقعة الثانية عندما لقي طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، مصرعه غرقًا في مياه إحدى الترع، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

غرق ربة منزل

وكانت عناصر الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من انتشال جثة ربة منزل في العقد السادس من عمرها، مصرعها غرقًا داخل مياه نهر النيل بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بدفن الجثة.

عامل يعتدي على والدته وشقيقته

اعتدى عامل على والدته وشقيقته بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.