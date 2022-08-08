البلوهول.. ثقب أزرق يجذب السائحين للغوص ورؤية الشعاب المرجانية في دهب

تقع مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء على خليج العقبة، وهي أحد أشهر المدن السياحية في مصر والعالم، وتتميز بوجود شعاب مرجانية ساحرة في منطقة البلوهول، والتي تُلقب عالميا بـ«الثقب الأزرق» أو «الحفرة العميقة».

والبلوهول تقع في محمية أبوجالوم، وتُعد من أجمل وأفضل أماكن الغطس في العالم، وتضم مجموعة من الأسماك والشعاب المرجانية الفريدة، وعمق المكان يبلغ قرابة 130 مترا، لذا أطلقوا عليه «الثقب الأزرق»، لأنه عبارة عن ثقب وسط خليج العقبة، وتضم المنطقة ممرات وكهوف تحت المياه تؤدي إلى البحر.

حملات نظافة في البلوهول

اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب قال لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن البلوهول مقصد سياحي مهم بالمدينة حيث يستقبل ملايين السياح كل عام، مشيرا إلى تطوير المنطقة عن صريق استخدام مواد صديقة للبيئة، لتصبح دهب مدنية خضراء مثل شرم الشيخ.

وأضاف أنه جرى إقامة مكاتب وتطوير طرق من خلال استخدام المواد البيئية الموجودة في المدينة، والتي تستقبل آلاف السياح سنويا للاستمتاع بالشعاب المرجانية ومناطق الغوص النادرة.

مناطق غوص فريدة في البلوهول

وقال رئيس مدينة دهب، إنه جرى إعداد حملات نظافة لمنطقة البلوهول، حيث قام مجلس المدينة بالدفع بالمعدات وعمال النظافة لتطهير ونظافة المنطقة بعد تلقي شكاوي من سوء النظافة بالمكان.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة القيام بحملات نظافة، وتطهير كل المناطق السياحية الموجودة بالمدينة، خاصة البلوهول والكانيون وعدم الاعتماد علي أي جهة أخرى، موضحاً أن وزارة البيئة قامت بعمل تطوير للمنطقة.

وأضاف، أنه يُجرى إزالة أي تعديات بالمنطقة للحفاظ على طبيعة المكان، خاصة أن هناك تطوير بالمدينة لتصبح خضراء تزامنا مع قمة المناخ.

محمية أبو جالوم

عمر الشامي صاحب مركز غوص في مدنية دهب، يقول إن محمية أبو جالوم من أشهر المحميات الطبيعية في العالم، وتضم مناطق غوص فريدة، إضافة إلى وجود اللاجونا والشواطئ الرملية حيث يستطيع السياح الاستمتاع بالمياه ومشاهدة الشعاب المرجانية.

وأضاف أن البلوهول جزء من المحمية وهو عبارة عن دائرة محيطها 30 مترا وعمقها يتراوح بين 120 إلى 130 مترا، وأطلق عليه الأجانب الثقب الأزرق لأنها من أعلى عبارة عن دائرة زرقاء، لافتا إلى أن الغواصين المحترفين الغوص هم فقط من يستطيعون النزول إلى هذه المنطقة، لأنها عميقة للغاية، وتحتاج مهارة في النزول والصعود.