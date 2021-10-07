حملة لتنظيف شواطئ «البلوهول» في دهب من المخلفات الصلبة

تتميز مدينة دهب بطبيعتها الخلابة، وشواطئها الفريدة من نوعها، حيث تتميز بوجود شعاب مرجانية ومناطق غوص متميزة، خاصة في «الكانيون والبلوهول وثري بولز».

ولفت اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي تجري داخل هذه المناطق، منها إلقاء زجاجات البلاستيك وأكياس بلاستيك، خاصةً سياح اليوم الواحد، الذين يأتون إلى المدينة من شرم الشيخ لقضاء يوم في دهب.

اجانب ومصريون يشاركون في حملات النظافة

وأكد المحافظ أن حملات تنظيف الشواطئ داخل المحميات ومناطق الغوص يقوم بها متطوعون من الشباب بمدينة دهب، وأجانب يقيمون بالمدينة، ومجموعات من السائحين، من عاشقي مدينة دهب، ويرفضون أي ممارسات تضر بالبيئة أو التعدي على الطبيعة.

وقدم «فودة» الشكر إلى كل الذين ساهموا في تنفيذ حملة النظافة بشاطئ «البلوهول»، التي جاءت تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، موضحاً أن الحملة استمرت نحو ساعتين، جرى خلالها تجميع أكثر من 10 أكياس قمامة من الحجم الكبير، من المخالفات الصلبة، مثل زجاجات المياه وعبوات المشروبات الفارغة.

مبادرة استخدام أكياس ورقية بدلاً من البلاستيك

وأعلن محافظ جنوب سيناء، في وقت سابق من العام الجاري، تفعيل الضبطية القضائية لرئيس مدينة دهب، لتحرير محاضر ضد أصحاب المحال والبازارات التي تخالف قرار منع استخدام أكياس البلاستيك العادية داخل جميع المحال، وقال إنه لن يُسمح باستخدام أكياس بلاستيكية تقليدية والتي أضرت البيئة البحرية بالمدينة.

وأضاف أن المحافظة أصدرت قراراً رقم 172 لسنة 2019 بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، واستبدالها بأكياس ورقية أحادية الاستخدام أو الأكياس الورقية.

وقال إنه جرى تحرير محاضر ضد بعض المحال التي تخالف القرار وقد جري توفير الأكياس الورقية داخل المحال بأسعار تناسب الجميع وهي أكياس صممت ليتم تحليلها بعد استخدمها، بحيث لا تؤثر على البيئة البحرية أو البرية.