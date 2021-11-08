1140 طلبا للتصالح في دهب.. وإزالة تعديات بـ«البلوهول والمسبط»

قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن المجلس لن يسمح بالتعدي على أراضي الدولة والبناء عليها دون ترخيص، مشيرا إلى أن اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شددا على ضرورة متابعة الأحياء والقطاعات وإزالة أي مخالفة في المهد.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المدينة تقوم بحملات إزالة ضمن الموجة 18 لضبط أي مخالفات وإزالة أي تعديات على أرض الدولة، لافتا إلى إزالة حالة تعد بمنطقة البلهول حيث رصد رؤوسا القطاعات وجود إنشاءات خشبية ومباني دون ترخيص بطريق البلوهول وعلى الفور جرى إخطار الشرطة، وتنفيذ إزالة فورية للمبنى بالتعاون بين مجلس مدينة دهب والإدارة الهندسية وقسم شرطة دهب.

وتابع أنه جري تنفيذ إزالة أسباب مخالفة حفر بمنطقة المسبط، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

1140 طلب تصالح بمدينة دهب

وأكد رئيس مدينة دهب أن إجمالي المتقدمين بملفات للتصالح في مخالفات البناء 1140 مواطنا، جري الموافقة على 136 طلبا وجاري استكمال باقي الأوراق، موضحا أنه وقّع الأسبوع الماضي 40 طلبا للتصالح من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ولفت إلى أن لجنة التصالح انعقدت لمراجعة ملفات التصالح على بعض المخالفات والبت فيها، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الملفات والتأكد من استيفاء جميع المستندات ثم تقوم بمعاينة الحالات على الطبيعة للتأكد من مطابقة الرسومات بالواقع .

إحلال وتجديد شبكة الصرف بدهب

وأشار اللواء عارف عبد العزيز إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء بدأت في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة، والبدء في توصيل المرافق إلى المناطق المحرومة وخاصة شبكات الصرف الصحي، موضحا أن أهالي المدينة طالبوا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وتوصيل الصرف إلى المناطق المحرومة خاصة بعد أن جرى إنشاء محطة معالجة بالمدينة.