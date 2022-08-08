جماهير الأهلي تجد ضالتها في ثنائي الشباب لخلافة علي معلول

وجدت جماهير الأهلي ضالتها في البحث عن ظهير أيسر، يمكنه أن يكون خليفة للتونسي علي معلول، بعد المستوى الذي قدمه الثنائي رأفت خليل، مع منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، ومحمد أشرف، في مباراة الاتحاد السكندري.

وقدم محمد أشرف الذي دخل التشكيل الأساسي للأهلي أمام زعيم الثغر، مستوى رائعًا في الناحية اليسرى، سواء دفاعيًا أو هجوميا طوال اللقاء، واستطاع خلق خطورة على مرمى المنافس، وإتاحة فرص خطيرة لأحمد سيد غريب، ومنها صناعة الهدف الثالث للأحمر.

وقدم رأفت خليل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أداءً رائعًا، خلال منافسات كأس العرب للشباب التي اختتمت فعالياتها بالسعودية أمس، وانتهت بتتويج المنتخب السعودي بالبطولة على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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