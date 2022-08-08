الصحة تقديم خدمات طبية لـ300 ألف مواطن بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ297 ألفا و913 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2022، من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمة الطبية لـ200 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، في تخصصات العيون، التي تضم «شبكية، قرنية، مياه بيضاء، مياء زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، والأمراض الجينية».

وتابع أنّه جرى تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي، بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ13 ألفا و595 مواطنا، باستخدام أحدث الأجهزة.

إجراء 12 ألفا و263 عملية جراحية في المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

وأوضح عبدالغفار، أنّه تم إجراء 12 ألفا و263 عملية جراحية، بمعدل من 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين «ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين».

ولفت إلى أنّ عيادتي «الباطنة والأسنان» استقبلت 10 آلاف و165 مواطنا، لتوقيع الفحص الطبي كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية، علاوة على سحب نحو 21 ألفا و803 عينات، وتحليلها بمعامل المعهد، بينما تردد على قسم الاستقبال 40 ألفا و87 مواطنا.

فحص طبي وعلاج مجاني

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنّ المعهد يتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما يوفر عيادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان.

واستطرد السودة، أنّ للمعهد دور بحثي وتعليمي من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي، مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إنّ المعهد يضم أول مركز متخصص لعيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات الفحص الطبي والعمليات الجراحية، حيث حيث يضم كاميرا «Ret cam» المتخصصة في تصوير شبكية العين، وتصوير شبكية عيون الأطفال بالصبغة، منذ اليوم الأول للولادة، كما يضم 10 عيادات، و3 غرف عمليات مجهزة، والتي استقبلت 25 ألفا و564 طفلًا، خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضافت الغنيمي، أنّ السعة السريرية للمعهد تصل إلى 71 سريرا، منها 15 عناية (مركزة، ومتوسطة) موضحة أنّ جميع الخدمات والرعاية الصحية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، ومرورًا بالخدمات التشخيصية (التحاليل، والأشعة) ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة والطابع الخاص.