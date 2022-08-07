«الصحة»: يمكن للأم إرضاع طفلها أثناء إصابتها بفيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان بشكل يومي روشتة علاجية للمواطنين، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه يمكن إرضاع الأم لرضيعها في حال إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجب ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين جيدا قبل ملامسة الطفل، مشددة على ضرورة حصول السيدات الحوامل على لقاحات كورونا، مطمئنة السيدات بأن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للتخوف أو القلق بشان الحصول على اللقاحات.

لقاحات كورونا والسيدات الحوامل

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن اللقاحات التي أجازتها للسيدات الحوامل هي لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، موضحة أن اللقاحات تحمي الأطفال الرضع من خطر الإصابة بفيروس كورونا لمدة ستة أشهر.

وأضات وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا على السيدات تتشابه مع باقي المواطنين وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن هذه الأعراض هي طبيعية نتيجة لدخول جسم مختلف للجسم، وتزول الأعراض الجانبية في غضون يومين لا أكثر من تلقاء نفسها.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، كما دعت المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، واستمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوي محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الوبائي للفيروس في مصر.