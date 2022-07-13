الصحة: تقديم الخدمات الطبية مجانا لـ مليون و242 ألف مواطن بـ«القومي للقلب»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاج لـ مليون و242 ألف مواطن خلال الفترة من أول شهر يناير حتى 30 يونيو 2022، من خلال المعهد القومي للقلب، التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المعهد القومي للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 500 ألف مواطن في العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد المترددين على قسم الاستقبال 149 ألف مواطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ19 ألف و912 مواطنا من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع عبدالغفار، في بيان له، أن المعهد القومي للقلب، أجرى 8830 عملية جراحية، تنوعت ما بين القسطرة القلبية بنوعيها «التشخيصية والدوائية» بينما تم إجراء 1336 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 5 آلاف جلسة علاج طبيعي، منوهًا إلى أن قسم الطب الطبيعي قدم خدماته لـ 8 ألاف و797 مواطن.

وأوضح «عبدالغفار»، أنه تم سحب وتحليل 450 ألف عينة، وإجراء 100 ألف أشعة شملت «أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، رنين».

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، ويحرص دائما على استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، ويشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، مشيرًا إلى استمرار تلقي الفرق الطبية للتدريبات، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.