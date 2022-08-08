السياحة: حملات لتوعية المواطنين بمخاطر السفر للعمرة عبر كيانات غير شرعية

كشف مصدر في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ الوزارة وبالتعاون مع غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ستطلق حملات توعية للمواطنين المصريين عبر وسائل الإعلام، لتحذيرهم من السفر إلى العمرة عبر كيانات غير شرعية، فضلا عن توضيح أهمية البوابة المصرية للعمرة في الحفاظ على حقوق المعتمرين، وحمايتهم من التعرض للنصب، وذلك أواخر الشهر الحالي أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

ضوابط العمرة للموسم الجديد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، تعد حاليا الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد تمهيدا لتقديمها إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدراستها وإعتمادها قبل نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنّ هناك استقرار على أكثر من 90% من ضوابط العمرة، فيما تتبقى بعض النقاط الخلافية مثل قيمة خطاب الضمان المطلوب من كل شركة سياحة منظمة للعمرة، فضلا عن عدد تأشيرات الموسم التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لأزمة كورونا.

انطلاق أولى رحلات العمرة أكتوبر المقبل

وأشار المصدر إلى أنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال أكتوبر المقبل، داعيا المواطنين المصريين إلى عدم السفر للعمرة إلا من خلال الجهات الشرعية لذلك، وهي شركات السياحة، على أن يتم تنفيذ تأشيرات العمرة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، موضحا أنّ الوزارة طالبت غرفة شركات السياحة بإبلاغ الوزارة عن أي كيانات غير شرعية، تروّج وتعلن تنظيم برامج العمرة لهذا العام.

يذكر أنّ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعا أمس مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، إضافة إلى رئيس قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة الجديد 1444 هجريا، والذي ستبدأ أولى رحلاته أكتوبر المقبل.