«غرفة السياحة» تطلب آراء شركاتها حول موسم العمرة الجديد بحد أقصى الأحد

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية من كل شركات السياحة المصرية، إنه في إطار حرص الغرفة على التواصل مع أعضائها لحماية ورعاية مصالح الشركات السياحية، وفي الضوء الرغبة في استمرار تطوير آليات العمل في منظومة العمرة والحفاظ على الإيجابيات وتلافي كل السلبيات التي ظهرت أثناء تنفيذ رحلات العمرة للموسم المنصرم 1443، فإنه يجب على شركات السياحة إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن موسم العمرة الجديد 1444 هجرية في أقرب وقت، وذلك في ظل رغبة الجميع في بدء الموسم بشكل مبكر حفاظا على عنصر الوقت.

إرسال المقترحات الخاصة بموسم العمرة على موقع الغرفة

وطالبت الغرفة خلال المنشور الدوري رقم «218» لسنة 2022، والذي تم إرساله اليوم إلى كل الشركات السياحية بضرورة إرسال المقترحات الخاصة حول منظومة العمل لموسم العمرة الجديد للعام الهجري 1444 هجرية، وذلك لتحقيق الهدف المنشود بتعظيم المكتسبات والنجاحات ومعالجة السلبيات للخروج بموسم يليق بالقطاع السياحي، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للغرفة www.etaa-egypt.org، ومن ثم الدخول على أيقونة «بيانات خاصة بالغرفة - استطلاع رأي بشأن موسم العمرة للعام الجديد 1444 هجرية»،" وملء البيانات المطلوبة وإبداء كل أرائكم ومقترحاتكم للموسم.

الأحد.. آخر موعد لتقديم المقترحات

وأشارت الغرفة خلال الكتاب الدوري إلى أن آخر موعد لتقديم شركات السياحة لمقترحاتها حول موسم العمرة الجديد هو يوم الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس 2022، وذلك حتى يتسنى للغرفة جمع الآراء وعرضها على الجهة الإدارية، وذلك من أجل إنجاح موسم العمرة الجديد أسوة بالمواسم السابقة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت السبت الماضي في استقبال معتمري العالم، في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة السياحة والآثار المصرية حتى الآن بأية إجراءات حول موسم العمرة الجديد سواء بإعلان موعد فتح باب تقدم شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة، أو موعد فتح باب توثيق عقود وكالة العمرة.