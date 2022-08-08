صادرات الكيماويات تحقق 4.3 مليار دولار بنمو 35% في النصف الأول من 2022

كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن إجمالي صادرات القطاع شهدت زيادة واضحة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت نسبتها 35% لترتفع من 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 إلى 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالي الصادرات المصرية، إذ استحوذ على نحو 22% من إجمالي الصادرات المصرية، يليه في المرتبة الثانية مواد البناء التي استأثرت بنحو 19% من إجمالي الصادرات بقيمة 3.6 مليار دولار.

زيادة متفاوتة في الصادرات

ووفقا للبيانات، فقد شهدت معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوتة وجاءت الأسمدة في المرتبة الأولى بحجم صادرات يقدر بنحو 1.4مليار دولار مقارنة بنحو 960 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته 54%، وجاءت صادرات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 12% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت حجم صادراته نحو 1.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الكيماويات غير العضوية والتي شهدت صادراتها زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 148% لترتفع من 273 مليون دولار إلى 677 مليون دولار، وجاءت المنظفات في المرتبة الرابعة محققة نسبة زيادة بلغت 15% لترتفع من 125 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 إلى 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى.

وجاءت الأحبار والدهانات في المرتبة الخامسة، حيث زادت حجم صادراتها بنسبة 11% لترتفع من 122 مليون دولار إلى 144 مليون دولار، وتلاها الكيماويات العضوية التي شهدت تراجع في حجم صادراتها بلغت نسبته 13% لتتراجع من 151مليون دولار إلى 131 مليون دولار.

وجاءت الكيماويات المتنوعة في المرتبة السابعة محققة نسبة نمو قدره 28%، إذ ارتفعت من 101 مليون دولار إلى 129 مليون دولار، واحتلت المنتجات الورقية المرتبة الثامنة، حيث شهدت تراجع طفيف بلغت نسبته 3% حيث تراجعت من 120 مليون دولار إلى 117 مليون دولار.

وجاءت منتجات الزجاج في المرتبة التاسعة بمعدل نمو بلغت نسبته 18% لترتفع من 98 مليون دولار إلى 116 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات محققة معدل نمو بلغ نسبته 10% حيث ارتفعت من 20 مليون دولار إلى 22 مليون دولار.