ميادة الحناوي تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل: سر جمالي عدم التدخين

كشف الفنانة ميادة الحناوي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن خضوعها لعمليات تجميل، وذلك بعد نشر الدكتور نادر صعب صورا لها، مشيرة إلي أن هذا عار تماما من الصحة.

ميادة الحناوي ترد على شائعات إجرائها عمليات تجميل

وأبدت ميادة الحناوي خلال لقائها ببرنامج «يلا تريند»، استياءها الشديد من تردد مثل هذه الشائعات عليها، وأن سبب جمالها، هو أنها لا تدخن، وتحرص على النوم مبكرا وتهتم دائما ببشرتها، وأنها لم تقم بعلميات تجميل نهائيا معبرة بقولها: «أعوذ بالله أعمل عمليات تجميل إية.. ورحمة ماما ما حصل، وشوفت الصور اللي نشرها الدكتور نادر صعب ولكني مش هعلق دلوقتي عليها كل شي في وقته».

ميادة الحناوي تكشف علاقتها بالسوشيال الميديا

وعن علاقتها بـ«السوشيال ميديا» قالت ميادة الحناوي: «لم أتعرض لوعكة صحية نهائيا، وأنا بصحة جيدة، لم توثر عليا شائعات تدهور صحتي، وليس لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، رب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني».

ميادة الحناوي توجه رسالة للجمهور

ووجهت ميادة الحناوي رسالة للجمهور قائلة: «بحبكم من كل قلبي، ولا تصدقوا الشائعات اللي بتطلع عليا المغرضة، وبوعدكم إني هطلع أرد على كل الشائعات ولكن في الوقت المناسب».

إحياء ميادة الحناوي حفلا بدولة الإمارات

وكانت الفنانة ميادة الحناوي أحيت حفلا غنائيا ضخما، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من كل الجاليات العربية هناك.