ناقد رياضي: منتخب الشباب الوطني قدم مباراة رائعة ضد نظيره السعودي

قال الناقد الرياضي سامح سمير، الصحفي بجريدة الوطن، إن منتخب الشباب الوطني قدم مباراة رائعة ضد نظيره السعودي في نهائي كأس العرب للشباب رغم خسارة البطولة، موضحًا: «رأيت أملًا في أن يكون لدينا نواة للمنتخب الوطني الأول، وبخاصة أننا لم نصل إلى شراسة المنتخب الوطني منذ عام 2010».

لاعبو منتخب الشباب تميزوا بالروح المعنوية والتركيز

وأضاف الصحفي بجريدة الوطن، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «لاعبو منتخب الشباب تميزوا بالروح المعنوية والتركيز والذهن الصافي والقتال على الفوز، لفت نظري حالة الفريق، أحرجنا المنتخب السعودي الشقيق، كنا نستحق ان نحسم المباراة في الشوط الأول».

وتابع الناقد الرياضي: «منتخبنا كان يستحق إحراز أكثر من هدف في الشوط الأول، مصر ولادة ولديها الكثير من المواهب الرائعة، بداية من المدير الفني محمود جابر حتى أحمد نادر السيد حارس المرمى».

سواريش لم يحصل على الفرصة الكاملة للحكم عليه

وحول منافسات الدوري المصري، قال الصحفي بجريدة الوطن: «الأهلي ابتعد عن مستواه تماما، لعدة أسباب، منها أنه لعب 4 مواسم متلاحمة، واللاعبون مصابون ومجهدون، ولدينا مستشفى إصابات بالكامل، حيث يغيب عنه 11 لاعبا بالكامل وهذا أمر صعب للغاية، وحتى الآن سواريش لم يحصل على الفرصة الكاملة للحكم عليه، لكنه قدم أوراق اعتماد مؤقتة بعد الفوز على الاتحاد بثلاثية نظيفة».