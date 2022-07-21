القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب مواليد 2003

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003، الليلة، المنتخب العماني، في انطلاقة مشواره في بطولة كأس العرب للشباب، التي تقام بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، وفي إطار المسابقة الرسمية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث انطلقت أولى مباريات البطولة رسميا أمس الأربعاء، تستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ولهذا ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة، على تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب.

وفي هذا الإطار، ترصد بواية «الوطن» من خلال السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب، استمرارا لخدماتها الإخبارية، وهي كما يلي:

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب

تبدأ المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ونظيره الفريق العماني، في تمام الساعة الثامنة الليلة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر عرض مباريات بطولة كأس العرب عبر القنوات الرياضية السعودية ksa sports، وبثها من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ksa sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد 12248

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب افقي

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العرب: محمد عادل أمين، أحمد نادر السيد، إياد العسقلاني، محمود بسيوني، كريم أحمد نبيل، مؤمن محمود، عبداللطيف أبو قورة، ماجد هاني، عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، طارق علاء، أحمد رشدي، صلاح باشا، يوسف حسن، رأفت خليل، أحمد عبدالرحيم، أحمد رفاعي، عبدالرحمن جودي، خالد عوض، محمد حمدي، عمر الساعي، محمود أحمد مرسي، وأحمد نادر حواش.