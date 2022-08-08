استشاري طب نفسي: الآباء يريدون تحقيق أحلامهم في أبنائهم «فيديو»

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إنه لا يوجد شيء اسمه ضغط نفسي، لأننا من نصنع الضغوط ونضع الأعباء النفسية على أنفسنا ونجعل أبناءنا يفشلون، موضحًا: «لدينا في مصر مشكلة اجتماعية كبيرة وهي التربية بالوكالة، أي أن أولياء الأمور يرغبون في أن يجعلون أبناءهم يحققون أحلامهم».

الابن ليس حارسا على الأموال والممتلكات

وأضاف استشاري الطب النفسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «يجب أن نفهم أن الابن ليس حارسا على الأموال والأصول والممتلكات، فلو كنت طبيبا وأمتلك مستشفى كبير لا يجب أن نرغم أبناءنا على الدراسة في كلية الطب، وبناءً عليه، يجب أن يدخل الابن كلية تتماشى مع قدراته النفسية وطبيعته وميوله واتجاهاته حتى لا يفشل دراسيا ويتعثر في التعليم وقد يدمن المخدرات والسجائر».

مفهوم خاطئ عن كليات القمة

وتابع استشاري الطب النفسي، «لدينا مفهوم خاطئ في الأسرة المصرية عن كليات القمة، حيث أصبح مفهوما باليا وقديما، وفي نظري الشخصي ليس لدينا شيء اسمه كلية القمة، وبالتالي فإن معلمة رياض أطفال ناجحة خير من طبيبة فاشلة، وإذا حصل ابني على 70% في الثانوية العامة يمكنه الالتحاق بكلية تقبل من 60% حتى يكون هناك فروقات واضحة بينه وأقرانه».