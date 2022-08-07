«يوسف» و«مصطفى» أوائل الثانوية العامة في كفر الشيخ: الأسرة سر التفوق

سعيا قدر المستطاع، ومنعا أنفسهما من اللعب والمرح وكانت المذاكرة والجد سر مثابرتهما، فلم يكن حلم النجاح في الثانوية العامة هو أمل خاص فقط بل كان حلماً كبيرًا لأسرتهما والذين حرموا أنفسهم من الراحة للوقوف والمساندة لهما خلال ماراثون الثانوية العامة ليحقق الطالبان يوسف السيد السباعي، ومصطفى إيهاب، التفوق والحصول على المركز الأول والثاني بالثانوية العامة على مستوى محافظة كفر الشيخ، شعبة علمي رياضة.

سر التفوق في الثانوية العامة

قال يوسف السيد السباعي، الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 403 درجات، طالب بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الثانوية بمدينة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سر تفوقي هو دعاء والدي لي وحثي بشكل كبير على تحصيل العلم». موضحا «وبالرغم من سعادتي بهذا النجاح ولكن كنت أنتظر التتويج من ضمن طلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية ولكن الحمد لله».

حلم «يوسف» أن يكون مهندسا ناجحا

وأضاف، أن أي طالب بالثانوية العامة يرغب في التفوق والنجاح بهذه المرحلة يجب عليه أن يضع لنفسه جدولا من المذاكرة ما بين 4 لـ5 ساعات ولا يشتت نفسه في مذكرات متنوعة لكل مادة والتركيز على الكتاب المدرسي، مؤكدا أن حلمه أن يكون مهندسا ناجحا.

بينما يقول مصطفى إيهاب، والحاصل على المركز الثاني على مستوى محافظة كفر الشيخ، بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 402 درجة، طالب بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الثانوية بمدينة كفر الشيخ، إنه سعيد جداً بهذا النجاح الكبير بعد تعب وجد وعرق وكفاح من أجل تحقيق المراكز الأولى «ليكون هذا هو أفضل هدية لوالدي الذين لهما الفضل الأكبر على نحو تفوقي وبذل قصار جهدهما لتوفير كافة سبل الراحة لي كي أكون في المقدمة في عام كان صعباً للغاية بهدف تحصيل العلم ولكن كلل بالتمييز».