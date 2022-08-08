خطوات وشروط الانضمام لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، دليل انضمام الشركات العاملة في القطاع للغرفة، حيث تتيح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، فرصة لكل من يود تحقيق مزيدًا من النجاح والإنجاز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمصري، خاصة تلك الشركات التي تمتلك باقة متميزة من الخدمات والمنتجات والتطبيقات والأفكار المبتكرة التي تتوافق واحتياجات السوق المحلية وكافة الأسواق العربية والإقليمية والعالمية.

ووفقا لبيان صحفي، أكدت الغرفة أنه يمكن الانضمام من خلال زيارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقرها بمدينة نصر، وملء نموذج طلب العضوية والتأكد من كافة الإمضاءات والإجراءات الرسمية، وتوفير نسخة سارية الصلاحية من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وسداد رسوم العضوية.

معايير العضوية

وبحسب ما أعلنته الغرفة بشأن الحصول على عضوية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT يجب توفر مجموعة من الشروط في الشركات المتقدمة، تتمثل في أن يكون مجال عمل الشركات المتقدمة بطلب الحصول على عضوية الغرفة، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن عددًا من القطاعات الرئيسية ومنها برامج وأجهزة الحاسب الآلي «الاتصالات، الخدمات والحلول، والتطبيقات»، وأن يزيد رأس مال الشركة عن 5000 جنيه أو يتجاوز عدد العاملين بها 25 موظفًا، وأن تمتلك الشركة خبرات سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مميزات العضوية

تتيح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT باتحاد الصناعات، باقة متكاملة من الامتيازات والحوافز لأعضائها من الشركات المحلية وذلك بهدف ترسيخ شعارها في العمل وهو رعاية الصناعة الرقمية في المجتمع المصري، وتتبلور هذه الخدمات في العديد من النقاط أهمها، حضور كافة الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حزمة من البرامج التدريبية والتنموية في مختلف مجالات تحسين مناخ العمل ورفع جودة وكفاءة المنتج المصري بناء علاقات قوية مع كافة المؤسسات الحكومية بمختلف هيئاتها والجهات الرسمية.

توفير الدراسات التسويقية والمواد التدريبية

كما توفر الغرفة الدراسات التسويقية والمواد التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تتيح خدمات ذات قيمة مضافة للأعضاء ولقاءات دورية لتبادل الآراء والأفكار التنموية ورصد الاحتياجات والمتطلبات للشركات المصرية لنهوض بمستوى الأداء العام للصناعة ودعم معدلات النمو.