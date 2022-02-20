أعضاء «CIT» يلتقون وزير الاتصالات للتوافق بين استراتيجية الغرفة والحكومة غدا

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليوم، انعقاد أول لقاء لمجلس الإدارة الجديد مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالقرية الذكية، غدا، في خطوة جديدة نحو تعزيز رؤيتها للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى الدولة.

يستهدف اللقاء التعارفي، استعراض أنشطة الغرفة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، بالإضافة إلى أبرز ملامح رؤية المستقبل ودور الغرفة في التوافق مع الرؤى العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى لترسيخ مكانة الصناعة المحلية على الخريطة العالمية والمضي قدماً نحو أهداف القيادة السياسية.

تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات حول مسودة قانون العمل

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء، بحث التوافق ما بين أهداف الغرفة واتجاهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أعلنت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مسودة قانون العمل الجديد، ضمن دور الغرفة باعتبارها همزة الوصل بين أعضاء الصناعة ومتخذي القرار في الدولة للمشاركة البناءة في كل الاتجاهات المستقبلية.

رصد مقترحات مختلف الصناعات الرئيسية

يأتي ذلك تماشيا مع مجهودات اتحاد الصناعات المصرية برصد مقترحات مختلف الصناعات الرئيسية في الدولة حول مسودة قانون العمل الجديد، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه اللجنة تعتبر استكمالا لدور الغرفة في الحوار المجتمعي حول كل التشريعات القانونية الجديدة، ذات التأثير المباشر على شركات الصناعة، ومن المقرر اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية للقانون، قبل مناقشته من مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات الواردة من الاتحاد والغرف الصناعية.