عاجل.. رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر مصر لجهودها في وقف العدوان على غزة

تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة «إكسترا نيوز».

انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة نتائج القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام، وأسفر عن استشهاد 44 فلسطينيًا، فضلًا عن مناقسة احتياجات القطاع الصحية والخدمية.