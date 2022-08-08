«إكسترا نيوز»: الحياة تعود إلى طبيعتها في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

قالت منى عوكل مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في قطاع غزة، إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في غزة مع استمرار الهدوء بالقطاع عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ باتصالات مصرية مكثفة.

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» أنَّه من المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى قطاع غزة اليوم، مما سيسهم في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وضع الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

أما عن الجرحى الذين يحتاجون لتلقي العلاج خارج القطاع، أشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أنَّه بداية من اليوم سوف يبدأ فتح المعابر لخروجهم من القطاع.

واستدركت المراسلة وتحدثت عن صعوبات وأن هناك جرحى ربما يمنعون من العبور من معبر إيريز، مؤكّدة أنَّ بعض المرضى والجرحى تتمّ إعادتهم إلى القطاع حتى وإن كانوا داخل سيارة الإسعاف.

يوم استكشافي بعد وقف إطلاق النار

ووصفت مراسلة «إكسترا نيوز» أول يوم بعد وقف إطلاق النار بأنَّه استكشافي بالنسبة لأهالي القطاع، موضحة عدم وجود إحصائية نهائية لحجم الخسائر المادية.