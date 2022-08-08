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عاجل.. «إكسترا نيوز»: محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تعود للعمل بعد توقفها

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محمد حسن عامر
12:09 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
الأوضاع في قطاع غزة

الأوضاع في قطاع غزة

ذكرت قناة «إكسترا نيوز» أنَّ محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة تعود للعمل بعد يومين من توقفها.

الحياة عادت إلى طبيعتها في غزة

وكانت منى عوكل مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في قطاع غزة قالت إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في غزة مع استمرار الهدوء بالقطاع عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ باتصالات مصرية مكثفة.

توقعات بدخول 30 شاحنة وقود إلى غزة

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» أنَّه من المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى قطاع غزة اليوم، مما سيسهم في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

 

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