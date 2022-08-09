«التعليم العالي» توضح كيفية الحصول على الرقم السري لتنسيق 2022

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية الحصول على الرقم السري، للتقديم بتنسيق القبول بالجامعات 2022، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2022، بدءا من الخميس 11 أغسطس الجاري، حتى الاثنين 15 أغسطس.

كيفية الحصول على الرقم السري للتقديم بتنسيق القبول بالجامعات

عن كيفية الحصول على الرقم السري للتقديم بتنسيق القبول بالجامعات 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي، على الموقع الرسمي لها، أنه يجر الحصول على الرقم السري، من استمارة النجاح التي يتم تسلمها من المدرسة.

خطوات التقديم لتنسيق القبول بالجامعات

أكدت التعليم العالي في تقرير صادر عنها، أنه يجر القبول بالجامعات والمعاهد 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بالمجان، من خلال الرابط المرفق هنا.

- يتم تشغيل خدمة التنسيق بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

كيفية التقديم في تنسيق القبول بالجامعات

ولفتت التعليم العالي، إلى أنه يمكن لطالب الثانوية العامة، أن يقدم فى تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، من خدمة التنسيق الالكتروني سواء من الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لأكثر من مرة، وذلك خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى يتم اغلاق موقع التنسيق، كما تمكن تمكن الطالب فور إعلان نتائج مراحل التنسيق المختلفة، حيث يمكنه الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

وأعلنت التعليم العالي، أنه سيكون متاح للطلاب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.