رابط موقع التنسيق الإلكترونى 2022.. اعرف خطوات التسجيل

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبح الاهتمام الآن من قبل طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، هو البحث عن رابط موقع التنسيق الإلكترونى 2022، ومن ثم تسجيل الرغبات خلاله، عقب ظهور حدود التنسيق للكليات المختلفة هذا العام.

تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد 2022

ومن المنتظر أن تتيح وزارة التعليم العالي، خلال الساعات المقبلة، كافة التفاصيل عن تنسيق الجامعات واختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد 2022، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز الاختبار، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022، وفقًا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط موقع التنسيق الالكترونى 2022، وفقًا لما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط موقع التنسيق الالكترونى 2022

يمكن زيارة رابط موقع التنسيق الالكتروني 2022، من خلال الضغط هنــــــا.

ومن ثم اختيار الشعبة وتسجيل الرغبات للكليات المختلفة التي يرغب الطالب فى الالتحاق بها، سواء داخل الجامعات الحكومية أو الخاصة، كلًا وفقًا لمجموعه وتناسبه مع تنسيق الكليات المختلفة.

وفي حالة الرغبة في الالتحاق بإحدى الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات، يتم تسجيل أماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وتسجيل مواعيد أداء اختبارات القدرات، عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني 2022.

الكليات التي لها اختبارات قدرات 2022

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الكليات، التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات، ومن ثم الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2022، وتتمثل في:

1- كليات الإعلام.

2- كليات التربية النوعية.

3- كليات التربية الفنية.

4- كليات التربية الموسيقية.

5- كليات الفنون الجميلة.

6- كليات الفنون التطبيقية.

7- الكليات التكنولوجية.

8- الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

9- كليات التمريض.

10- كليات التربية الرياضية.