تنسيق الجامعات 2022.. ما هو القبول الإقليمي والكليات التي تخضع له؟

تنسيق الجامعات 2022.. بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها للتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من حيث تجهيز المعامل التي تستقبل الطلاب لتسجيل رغباتهم، وكشفت عن تفاصيل القبول الإقليمي والكليات التي تخضع له، موضحة أن القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد.

تنسيق الكليات 2022.. كليات يسري عليها القبول الإقليمي

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه وفق تنسيق الكليات 2022 فإن القبول الإقليمي يسري فقط على كليات التربية والتمريض بمختلف فروعها، أما عن موقف الكليات التي تخضع للقبول الإقليمي من التحويلات فيتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى على أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة فى نطاقها.

لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أنه لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، لافته إلى أنها افتتحت مجموعة من الجامعات الأهلية الجديدة التي تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة من البرامج المميزة والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكدت الوزارة، أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل حضورياً في الجامعات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المدرجات وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، مشددة على رؤساء الجامعات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في مخلتف الكليات.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن تنسيق الجامعات 2022 يتم وفق القواعد المعمول بها في العام الماضي دون أي تغيير، موضحاً أنه يتم حالياً الاستعداد المكثف لأعمال التنسيق.