تنسيق الكليات 2022.. قبول 117 ألفا و758 طالبا بالمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول 117 ألفا و758 طالبًا، في تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الأولى، بواقع 22 ألفًا و475 طالبًا في شعبة علمي علوم، و15 ألفًا و220 طالبًا في شعبة علمي رياضة، و80 ألفًا و63 طالبًا في الشعبة الأدبية، إذ تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري.

تنسيق الكليات 2022.. انتهاء المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّها استعدت تمامًا لانطلاق تنسيق الكليات 2022، من خلال تجهيز معامل التنسيق في الجامعات، لاستقبال جموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، لافتة إلى أنَّ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 تستمر لمدة 5 أيام، بداية من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى الاثنين الموافق 15 من نفس الشهر، موضحة أنَّ جميع معامل التنسيق ستكون معقمة تماما ضد كورونا.

تنسيق الكليات 2022.. لطلاب علمي علوم بحد أدنى 89.02%

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنَّ تنسيق الكليات 2022، لطلاب شعبة علمي علوم في المرحلة الأولى من التنسيق بحد أدني مجموع درجات 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وطلاب شعبة علمي رياضة بحد أدني مجموع 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، موضحا أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق الكليات 2022.. لطلاب أدبي بحد أدني 64.51%

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الكليات 2022، لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى من التنسيق بحد أدني مجموع درجات 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، مؤكّدة أنَّه سيتمّ تشغيل خدمة التنسيق بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، للوقاية من كورونا.

تنسيق الكليات 2022.. 5 أيام مدة المرحلة الأولى

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنَّ تنسيق الكليات 2022، في المرحلة الأولى مدته 5 أيام، مؤكّدة فتح معامل التنسيق بداية من يوم الخميس المقبل وحتى الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

التعليم العالي للطلاب: ارتدوا الكمامات

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جموع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، إذ لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، للحد من كورونا.