وزيرة الهجرة تسلم مراكب وأدوات صيد لصغار الصيادين في الدقهلية

دشنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم الاثنين، مبادرة رئيس الجمهورية «مراكب النجاة» داخل قرية بساط كرم الدين، بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك بتسليم صغار الصيادين مراكب صيد مجهزة بأدوات الصيد، وكذلك افتتاح ثلاجة حفظ أسماك.

«مراكب النجاة» ثمار تعاون كبير بين الوزارات

وأكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية، أن ما نتج عن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، هو ثمار تعاون كبير مع الوزارات الأخرى، وكل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلاً عن تدشين المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج الذي يقدم التدريب والمشورة من أجل التعريف بسبل الهجرة الآمنة ومتطلبات سوق العمل الألمانية.

وتحدثت الوزيرة، خلال لقاء اليوم، مع الصيادين لمعرفة طبيعة العمل ومواعيد عملهم والنطاق المتاح لهم الصيد بداخله، للاطمئنان على تيسير الأمور واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عملهم وفقًا لمبادرة «مراكب النجاة».

إطلاق 8 قوافل طبية بالمجان

ودشنت وزيرة الهجرة عدة قوافل طبية في القرية من أجل الرعاية الصحية للأهالي، نزامنًا مع إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدًا، للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، مثل «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل» بمحافظات مختلفة من ضمنها الدقهلية.