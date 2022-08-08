أزهري يوضح صيغة الدعاء يوم عاشوراء.. يا مفرج كل كرب ويا كاشف ضر أيوب

الدعاء يوم عاشوراء، هل هو أفضل الأعمال؟، وماذا يقال في الدعاء يوم عاشوراء؟، وهل الدعاء يوم عاشوراء مستجاب؟، كلها أسئلة يطرحها البعض في يوم عاشوراء الذي يتزامن مع اليوم الاثنين، ويصوم معظم المسلمين يوم عاشوراء اتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجيب «الوطن» على هذه التساؤلات وأفضل الدعاء يوم عاشوراء، من خلال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا.

يوم عاشوراء

قال الأطرش لـ«الوطن» إن يوم عاشوراء من الأيام التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامها، ويُستحب الدعاء يوم عاشوراء، لأن أحب الأعمال تُرفع والعبد صائم، فيمكن للمسلم أن يقول في الدعاء يوم عاشوراء: «اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون ويا جامع شمل يعقوب ويا غافر ذنب داود ويا كاشف ضر أيوب ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء».

الدعاء يوم عاشوراء

وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا في الدعاء يوم عاشوراء: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

وتابع في الدعاء يوم عاشوراء: « اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين، يا رب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم ارزقنا سعة الصدر وهدوء البال، اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وارض عنهم يا الله».