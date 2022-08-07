دعاء يوم عاشوراء مستجاب: اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح

يستعد المسلمون لصيام يوم عاشوراء غدًا في العاشر من شهر الله المحرم، وذلك عملًا بسنة الرسول «صل الله عليه وسلم» في صيامه لهذا اليوم، ورغبة منهم في التقرب من الله عز وجل ونيل المغفرة والرحمة بالدعاء والتضرع، لذلك يبحث المسلمون عن دعاء يوم عاشوراء مستجاب، حتى يستغلون هذا اليوم في الصلاة والقيام.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

ويعتبر دعاء يوم عاشوراء مستجاب لأن الصيام في هذا اليوم يغفر ذنوب عام قبله، لذلك يستحب الدعاء فيه، وفي السطور التالية أفضل الأدعية في يوم عاشوراء:

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أوعمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا

يا رحمان الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية لفك الكرب يوم عاشوراء

ومن دعاء يوم عاشوراء مستجاب أن يدعو المسلم لنفسه ولأهله ولأصحابه بتفريج الكرب وجمع الشمل قائلًا:

اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد «صل الله عليه وسلم» حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن والتجاوز عن المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ،وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أدعية قصيرة ليوم عاشوراء

وفي السطور التالية دعاء يوم عاشوراء مستجاب قصير، حتي يستطيع الصائم حفظه إذا أراد أو قراءته أكثر من مرة:

اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

يا رب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال.

اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله .

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك. اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.