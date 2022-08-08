في يوم عاشوراء 2022.. أعرف آداب الصيام ومتى يصبح باطلا

يصوم المسلمون اليوم الموافق العاشر من شهر محرم 1444 هجريا يوم عاشوراء 2022، وصيام هذا اليوم سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن له أجر عظيم فقد قال رسول الله: «صيامُ يومِ عاشوراءَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه»، كما روى عن النبي أنه قال: «وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ»، وهو ما يؤكد فضل صيام يوم عاشوراء ويبين فضله.

يوم عاشوراء 2022

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير آداب الصيام ومتى يبطل صيام العبد، وذلك تزمنًا مع صيام المسلمين يوم عاشوراء 2022، الذي يعد صيامه سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجّى اللَّه فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه، فقال: «أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه».

آداب الصيام

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن آداب الصيام كثيرة، ومنها الإخلاص في الصيام، ويكون بأن يقصد المسلم وجه الله في صيامه، والإخلاص شرط لصحة الصيام يغفل عنه الكثير ممّن يصومون لموافقة عادة النّاس في مجتمعاتهم، وأيضًا من آداب الصيام أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها وفي جماعة.

وأوضح الداعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من آداب الصيام أيضًا اجتناب ما حرّم الله من أقوال وأفعال التي نهى عنها الإسلام، ومنها الكذب والاستغابة والنميمة، والغش في العمل والدّراسة والمعاملات، وقول الزّور، والابتعاد عن السبّ والشتم، والخوض في أعراض النّاس، وغير ذلك.

آداب الصيام المستحبة

وأشار «صبري»، إلى أن من آداب الصيام المستحبّة السحور، إذ يستحبّ للمسلم أن يتسحّر لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: «تَسَحَّرُوا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً»، كما يستحبّ للمسلم أن يُؤخر السّحور، بحيث ينهيه قبل طلوع الفجر الثاني، ويستحبّ للمسلم أن يعجّل فطره، لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «لا يَزَالُ النَّاسُ بخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ»، ويستحب الدّعاء خلال الصيام، ويستحبّ للمسلم أن يحافظ على أذكار الصّباح والمساء، وجميع الأذكار الأخرى في الأوقات المستحبّة لها، كما يندب له الإكثار من صلاة التطوّع، ويستحبّ للمسلم أن يكثر من الصدقات.

الأشياء التي تبطل الصيام

وفيما يخص الأشياء التي تبطل الصيام، بيّن الداعية أحمد صبري، أن مبطلات صيام التطوع هي الأكل والشرب عمدًا، وجماع الرجل بزوجته، والقيء متعمدًا، والاستماء، والحيض والنفاس، ونية الإفطار، القطرة.