أزهري يوضح سر تسمية عاشوراء بهذا الاسم: يُعرف بـ«يوم التوبة»

كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم، وأسماء يوم عاشوراء الأخرى، كما كشف سبب صيام هذا اليوم وحكم الصيام وفضله، مؤكداً أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ».

سبب تسمية يوم عاشوراء.. وأسماؤه الأخرى

وأوضح محمود الصاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اسم يوم عاشوراء اسم إسلامي، وكلمة عاشوراء تعني العاشر في اللغة العربية، ومن هنا جاءت تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم، وعند ترجمة كلمة «عاشوراء» حرفيا فهي تعني «في اليوم العاشر»، أي اليوم الواقع في العاشر من هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم، أما أسماؤه الأخرى فقيل إنه يوم التوبة، حيث إن الله تاب في هذا اليوم على أبو البشر آدم عليه السلام، وتاب أيضاً على نبي الله يونس.

سبب صيام يوم عاشوراء

وأكد «الصاوي»، أن عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه موسى من فرعون، وصيامه مستحب عند أهل السنة والجماعة، لما روى عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّا الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: «فأنا أحقُّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه».

فضل يوم عاشوراء 2022

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن صيام يوم عاشوراء 2022 يكفِّر ذنوب سنة ماضية، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي قوله: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس قوله: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان»، ويستحب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».