في خطوات بسيطة.. طريقة استخراج اشتراكات السكة الحديد للموظفين والطلبة

توفر وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، العديد من التسهيلات لمستقلي القطارات بالوجهين البحري والقلبي، من خلال توفير اشتراكات للمواطنين، سواء بالكيلو متر، وهو عبارة عن مسافة محددة يتم ركوب القطارات بها خلال مدة زمنية معينة، في الاتجاة الذي يرغب فيه المواطن الحريص على ركوب السكة الحديد، ويكون على حسب درجة القطار المستخرج بها التذكرة، أو اشتراكات الطلبة في الجامعات والمدارس.

فيما جاءت إجراءات استخراج الاشتراكات المذكورة، على النحو التالي:

خطوات استخراج اشتراكات السكة الحديد للقطاع العام

1- توفير طالب اشتراك القطارات للبيانات المطبوعة المطلوبة للاشتراك.

2- نموذج 100 نقل الذي يصرف من مكاتب اشتراكات المحطات.

3- وضع الصورة الشخصية لمقدم طلب الاشتراك على نموذج 100 نقل.

4- ختم الطب بشعار الجمهورية.

5- ختم الصورة الشخصية بختم الجهات المعنية بذلك.

6- ضرورة مطابقة البيانات الشخصية لبيانات طالب الاشتراك.

استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلبة

يجرى استخراج اشتراكات الطلبة المنتظمين بالجامعات والمدارس، وطلبة الانتساب الموجه لهم بالدرجة الثانية فقط، وتكون فترة الاشتراك حتى نهاية العام الدراسي، وهناك العديد من المتطلبات الواجب استيفائها، ممثلة في التالي:

1- استيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك.

2- نموذج 256 المعدل، يصرف من مكاتب الاشتراكات الموجودة في كل محطات القطارات.

3- تثبيت الصورة الشخصية بالمكان المحدد في الطلب.

4- اعتماد الصورة الموجودة على النموذج بختم النسر المعني بأنه شعار الجمهورية.

5- ختم الصورة الشخصية من الخلف لطالب الاشتراك بختم الجامعة أو المدرسة المقيد بها.

6- استيفاء البيانات الوارد بطلب الاشتراك.

7- وجوب مطابقة البيانات الشخصية والعائلية لطالب الاشتراك.