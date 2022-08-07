السكة الحديد تصدر قرارا لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه تقرر اعتبارا من الشهر الجاري، السماح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر (قطاع عام – قطاع خاص – كيلو متري) وكذلك حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية بالسفر على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة مع دفع فرق الأجرة على أن يتم الحجز من شبابيك التذاكر المميكنة.

فرض غرامات على المخالفين لتعليمات السكة الحديد

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إنه فى حال ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر أو تهوية ديناميكية) دون حجز فرق درجة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل، بالإضافة إلى الغرامة المقررة، لافتة إلى أنها لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

تطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تنفيذ خطة تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، بتكلفة 200 مليار جنيه، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا.