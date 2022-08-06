تنسيق الكليات العسكرية 2022.. تفاصيل الكلية العسكرية التكنولوجية الجديدة

تزايد تساؤلات الطلاب الباحثين عن تنسيق الكليات العسكرية 2022، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الجديدة 2022، وعن الكلية العسكرية التكنولوجية، وهي الكلية الجديدة المنضمة لتنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية 2022، والمؤسسة حديثاً بناءً على القرار الجمهوري بقانون رقم 150 لسنة 2022، بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والتي أنشئت بديلاً عن المعهد الفني للقوات المسلحة.

تنسيق الكليات العسكرية 2022: مجموع القبول في الكلية العسكرية التكنولوجية

تقبل الكلية العسكرية التكنولوجية، الحاصلين على الشهادة «الثانوية» سواء «العامة» أو «الأزهرية» من القسم العلمي، بمجموع 65% فأكثر، كما تقبل الحاصلين على «الثانوية الصناعية»، المطبقة بها «منهجية الجدارات» من تخصصات الميكانيكا والكهرباء من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك الحاصلين على شهادة من المجمع التكنولوجي بالسلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والطلبة المقيدين في دراسات أعلى، مع عدم تجاوز السن 21 عاماً في أول نوفمبر المقبل، و22 عاماً للمقيدين في الدراسات الأعلى، و22 عاماً للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات، وخريجي «مجمع السلام».

الكلية العسكرية التكنولوجية تُخرج ضباط مؤهلين للعمل بالتخصصات الفنية بالقوات المسلحة

وتهدف الكلية، بحسب القرار الجمهوري بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والموجودة في تنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية 2022 هذا العام، لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، على أن تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات.

كما تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، أن يعمل الضباط من خريجين الكلية العسكرية التكنولوجية، في الوحدات، وورش الإصلاح، والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.

تخصصات الكلية العسكرية التكنولوجية

يدرس الطالب الملتحق للدراسة في الكلية العسكرية التكنولوجية 5 تخصصات، هي كل من:

1- الأوتوترونيكس.

2- الميكاترونيكس.

3- المعلومات.

4- الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.

5- الأطراف الصناعية.

أعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية

بحسب القرار الجمهوري بإنشائها، يُندب للتدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية ضباط مؤهلون من القوات المسلحة، أو غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط والقواعد المتطلبة للتدريس بالجامعات التكنولوجية، المنشأة بالقانون رقم 72 لسنة 2019.

مدة الدراسة في الكلية العسكرية التكنولوجية

تكون مدة الدراسة في الكلية العسكرية التكنولوجية أربع سنوات دراسية، مع إمكانية خفض مدة الدراسة في الكلية بموجب قرار جمهوري، في حالة «الضرورة العسكرية».

ويٌعين خريج الكلية العسكرية التكنولوجية من المتمتعين بالجنسية المصرية ضابطاً في القوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار، كما يجوز له الحصول على درجتا الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا للتخصص الدارس به، لتكون معادلة لذات الدرجة التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المصرية.