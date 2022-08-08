«استحموا بالأمطار».. بريطانيا تدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه

دعت شركات المياه البريطانية، اليوم الاثنين، جميع المواطنين لتنظيف أجسادهم والمناطق الحساسة بمياه الأمطار لتوفير المياه الشحيحة في البلاد، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية فى بريطانيا، بحسب موقع «ديلي ستار» البريطاني.

البريطانيون يلجؤن للاستحمام بمياه الأمطار لنقص المياه

وطلبت إحدى الشركات البريطانية المملوكة لمجموعة أجنبية، من المواطنين جمع مياه الأمطار و الاستحمام وتنظيف جسدهم بها، تحديدا بعد أن فقدت حوالي 600 مليون لتر من المياه يوميا نتيجة التسربات، وشددت الشركة في بيان أصدرته، إلى ضرورة تنظيف واستحمام الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط في مياه البرك، وليس في حمامات المنازل الخاصة بهم حتى يساهم في ترشيد استهلاك المياه.

وفرضت شركة «مياه الجنوب» فى بريطانيا، حظر المواطنين الذين يستخدمون خراطيم المياه في أجزاء متفرقة فى هامبشاير وساسكس، كما طرحت الشركة فكرة جديدة للمواطنين من أجل ترشيد استهلاك المياه وهى تلاوة أغنية مدتها 4 دقائق، وفور الانتهاء منها يعرفوا من خلالها متى يغلقون الصنبور.

حظر خراطيم المياه في بريطانيا لترشيد الاستهلاك

كما صرح المتحدث الرسمى لشركة «مياه التايمز»، أنه ليس لدى الشركة أي وسيلة لمعرفة متى سينتهى هذا الطقس شديد الجفاف بالبلاد، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة نقص المياه وترشيد الاستهلاك.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، ودعا نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطانى الحكومة إلى وقف المكافآت المالية الجديدة للرؤساء والمسؤولين عن مؤسسات المياه حتى إصلاح البنية التحتية المسربة.

ومن جانبه، قال تيم فارون، المتحدث الرسمي للشؤون الريفية بالحزب الديمقراطي الليبرالي، إنه على الرغم من أن آلاف المواطنين يعانون من حظر استخدام خراطيم المياه، تكافئ الحكومة البريطانية المسؤولين وتعطيهم مكافآت مالية.