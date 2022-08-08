البنك المركزي: نسعى لدعم البنية التحتية للمدفوعات والتحول لمجتمع لا نقدي

قال إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، إنَّ البنك المركزي يعمل على تدعيم البنية التحتية للمدفوعات بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وبما يحقق استقلالية نظم الدفع داخل مصر.

منصة ترميز البطاقات الوطنية

وأضاف «نصر»، خلال مشاركته في مؤتمر أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت - أنَّ البنك المركزي يعمل حاليًا على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين التي تهدف إلي إتمام المعاملات اللا تلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة آبل باي وسامسونج باي، الذي سيحدث طفرة في المدفوعات الإلكترونية وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.

زيادة الوعي لدى المواطنين

وأَوضح أنَّ الإحصائيات تشير إلى زيادة الوعي لدى المواطنين في استخدام قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تلك المعاملات وانخفاض في نسب المعاملات النقدية، الذي يسهم في تحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

قيم المعاملات الإلكترونية

وكشف وكيل محافظ مساعد البنك المركزي عن أن فترة عيد الأضحى شهدت طفرة في قيم المعاملات الإلكترونية ولأول مرة تقترب قيمتها من معاملات السحب النقدي، إذ بلغت قيم المعاملات الإلكترونية نحو 15 مليار جنيه خلال أسبوع العيد مقارنة بـ 20 مليار جنيه لمعاملات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، مما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين بسهولة وأمان المعاملات الإلكترونية.

معاملات محفظة الهاتف المحمول

وأشار إلى أنَّ معاملات محفظة الهاتف المحمول شهدت طفرة كبيرة تعكس مدى اعتماد المواطن على الخدمة، إذ ارتفع عدد المعاملات من 101 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2021 إلى 212 مليون معاملة في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة 108%، كما ارتفعت قيمة المعاملات من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى 161%.

معاملات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية

وأوضح «نصر» أنَّه تمّ إجراء نحو 110.6 مليون معاملة شراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدي التجار (POS)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 108.7 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتي نهاية يونيو 2022، وقد زاد عدد المعاملات مقارنة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة 46.5%، إضافة إلى حدوث زيادة ملحوظة في قيم المعاملات تقدر بنحو 48.7% وبلغ عدد المعاملات 75.5 مليون معاملة بقيمة تقدر بـ73.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

معاملات الشراء عبر الإنترنت

ولفت إلى أنَّه تمّ إجراء نحو 60.3 مليون معاملة شراء عبرالانترنت (E-Commerce)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 22.3 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتي نهاية يونيو 2022، كما زاد عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بنسبة 34%، وحققت قيم المعاملات زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 70% ليبلغ عدد المعاملات 49.9 مليون معاملة بقيمة تقدر بـ13.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال وكيل محافظ مساعد البنك المركزي أنَّه تمّ إجراء نحو 1.33 مليون معاملة تحويل من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، وبلغت قيمة تلك المعاملات 6.43 مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2022، منذ إطلاقها في 22 مارس 2022.