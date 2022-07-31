البنك المركزي: 29.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2021-2022

اعلن البنك المركزي المصري أنَّ تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو- مايو 2021/2022 نحو 29.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي، مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو-مايو 2020/2021.

2.4 مليار دولار تحويلات شهر مايو 2022

وتجدر الإشارة إلى أنَّ تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.