البنك المركزي: 29.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2021-2022
كتب:
حسن عثمان
02:22 م | الأحد 31 يوليو 2022
البنك المركزى المصري
اعلن البنك المركزي المصري أنَّ تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو- مايو 2021/2022 نحو 29.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي، مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو-مايو 2020/2021.
2.4 مليار دولار تحويلات شهر مايو 2022
وتجدر الإشارة إلى أنَّ تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.