البنك المركزي يطرح أذون خزانة بإجمالي 23 مليار جنيه.. الأحد المقبل

تواصل وزارة المالية تطرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية من خلال تفويض البنك المركزي المصري، في إدارة عمليات الطرح، إذ تطرح بعد غد الأحد، نوعين من أذون الخزانة، بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، بعد نجاح المالية في إصدار أذون خزانة يوم أمس.

طرح أذون خزانة بـ 23 مليار جنيه

وكشف الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري، عبر الإنترنت، عن عزمه طرح أذون خزانة بالجنيه المصري لنوعين من الأذون بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 و273 يوما.

وبحسب «البنك المركزي»، فإنه يطرح يوم الأحد المقبل، لصالح وزارة المالية، أذون خزانة بالجنيه المصري أجل 91 يوما، تستحق السداد في 8 نوفمبر 2022، بقيمة 15 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 273 يوما تستحق السداد في 9 مايو 2023، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

المالية تبيع أذون خزانة بـ 37 مليار جنيه

وقبلت وزارة المالية، أمس، عطاءات لشراء أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليار جنيه، بعدما أصدرت أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 7.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 16%، وتستحق السداد في 7 فبراير 2023، بالإضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 26.8 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 16.37%، على أن يحل موعد سدادها إلى أغسطس 2023.